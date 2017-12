LGBT candidates run in Honduras elections

ABOVE: Rihanna Ferrera is a transgender woman who ran for the Honduras Congress. Photo courtesy of Rihanna Ferrera

TEGUCIGALPA, Honduras — Opponents of Honduran President Juan Orlando Hernández have taken to the streets amid growing concerns that his government committed fraud in the country’s presidential election.

The election took place on Nov. 26 and early results were announced that night. With 57 percent of the votes counted, Hernández was trailing opposition candidate Salvador Nasralla, a former journalist, by a five point margin.

The country’s Supreme Electoral Council after a long silence released preliminary election data that was different from the earlier results. They showed Hernández with a slight lead over Nasralla, which seemed strange even to international observers because the population appeared more supportive of the opposition candidate.

Another very important point to note in these elections was the presence of several LGBT people as political candidates for different offices. None of them won their respective races.

According to a Nov. 14 statement released by the Diversity Movement in Resistance, a Honduran advocacy group, 268 LGBT people have been reported killed since the 2009 coup. Honduran law also bans marriage and adoption for same-sex couples.

LGBT people in the Central American country — as in many countries throughout Latin America — have historically faced discrimination based on sexual orientation and gender identity and expression. The country’s LGBT rights movement and its leaders have nevertheless sought to open the political process to LGBT candidates.

“In 2012 there were four candidates in the primary candidates, and in 2017 there were 12 people who competed after the primaries,” Erick Martínez, secretary of LGBT issues for the Liberty and Refoundation and Anti-Corruption Parties, a left-leaning coalition that opposes Hernández’s ruling National Party who is also a member of the Diversity Movement in Resistance, told the Washington Blade.

None of the 12 candidates who ran won.

“In my opinion, the work that has been done to support the exercise of civil and political rights has been fruitful,” added Martínez. “We expect that we will already have an openly LGBT person in the government in 2022.”

While trying to speak with Rihanna Ferrera Sánchez, a transgender candidate for the Honduran Congress for the opposition Innovation and Unity Party (PINU) about her thoughts on the election results, she mentioned Hernández’s opponents were working in the country’s National Vocational Training Institute because of the electoral fraud she said has taken place in the country in favor of the president.

The situation in the Central American country remains uncertain, given the serious threats to democracy on the part of the ruling party.

Martínez, for his part, will work with a school that focuses on political engagement and LGBT rights in hopes of seeing a better result in the 2022 elections that will favor the LGBT community. He closed by saying in general it is important for the community to become more involved in national issues and to make gender identities more visible — especially when it comes to trans people who have a historical claim to their rights.

Candidatos LGBT compiten en las elecciones hondureñas

TEGUCIGALPA, Honduras — Opositores del presidente hondureño Juan Orlando Hernández han salido a la calle en medio de crecientes preocupaciones que su gobierno cometiera fraude en la elección presidencial del país.

Se realizaron las elecciones en Honduras el 26 de noviembre y el primer resultado del proceso electoral conocido en la madrugada del domingo. Con el 57 por ciento de los votos escrutados, presentaba a Hernández con un 5 por ciento por debajo del candidato opositor, el periodista Salvador Nasralla.

Luego de un gran silencio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ofrecieron datos preliminares de las elecciones, dando un giro extremo, y Hernández aparecía con una leve ventaja sobre Nasralla. Lo que pareció raro incluso en el ámbito internacional, fue que la población parecía más a favor del candidato opositor.

Otro punto muy importante que se dio en estas elecciones fue el lanzamiento de varias personas LGBT como candidatos políticos en diferentes cargos. Dicho sea de paso que ninguno de ellos logró resultados favorables.

Según un pronunciamiento emitido el 14 de noviembre por parte del Movimiento Diversidad en Resistencia, desde el golpe de estado de 2009, se reportan 268 personas LGBT asesinadas, además la legislación hondureña prohíbe el matrimonio y la adopción a personas del mismo sexo.

Históricamente en el país centroamericano, al igual que en muchos países de América Latina, las personas LGBT son sometidas a acciones de discriminación por la orientación sexual, identidad y expresión de género; por lo que dicho movimiento junto a otros liderazgos son los responsables de la apertura a las candidaturas LGBT.

“En el 2012 fuimos cuatro candidatos en las elecciones primarias, y en el 2017 después del proceso primario se logró que compitieron 12 personas,” comenta al Washington Blade Erick Martínez, secretario de asuntos LGBT de Libertad y Refundación y también parte del Movimiento Diversidad en Resistencia.

De las 12 personas mencionadas ninguna ganó el puesto que ostentaba.

“En mi opinión el trabajo que se ha vivido en la reivindicación del ejercicio de los derechos civiles y políticos, ha sido fructífero y se espera que en el 2022 tengamos ya una persona LGBT abiertamente en un cargo del gobierno,” agregó Martínez.

Al tratar de hablar con Rihanna Ferrera Sánchez, una mujer trans que era candidata a diputada por parte de la Alianza de Oposición Unida Libre PINU, sobre sus impresiones de los resultados de estas elecciones, mencionó que se encontraban haciendo incidencia en el Instituto Nacional de Formación Profesional, en razón del fraude electoral que se ha dado lugar en Honduras a favor de Hernández.

En vista a las faltas graves a la democracia por parte del partido en gobierno, la situación del país centroamericano es incierta; por su parte Martínez trabajará con una escuela de formación política y de derechos humanos LGBT para ver un mejor resultado en el 2022 a favor de posibles candidatos de la población LGBT que surjan.

Cierra diciendo que en general es importante involucrar más a la comunidad en la realidad nacional y hacer más visible las identidades de género, principalmente a las personas transgénero, a quienes le deben la reivindicación histórica de sus derechos.